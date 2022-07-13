"Северсталь" возобновит выпуск динамной стали для увеличения загрузки проката

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Северсталь" возобновляет производство динамной стали на Череповецком металлургическом комбинате, что позволит увеличить загрузку прокатных мощностей.

На данный момент идет активная фаза пуско-наладочных работ: восстановление футеровки печей (облицовка огнеупорными материалами), холодная прокрутка агрегата, замена энергетических трубопроводов, сообщается в пресс-релизе компании.

"...Масштабные программы импортозамещения приводят к росту спроса электрооборудования – электродвигателей, генераторов и насосов. Для изготовления такого рода оборудования используется динамная сталь, производство которой мы законсервировали за ненадобностью некоторое время назад (в 2019 году - ИФ)", - написал CEO "Северстали" Александр Шевелев на своей странице в соцсети.

Мощность линии – 70 тыс. тонн динамной стали в год, для обслуживания агрегата привлечен действующий персонал прокатного производства.

"Запуск агрегата связан с перераспределением объемов в потоке агрегатов холодного проката. Сегодня на рынке есть потребность в данном виде сортамента, поэтому возобновление выпуска этой продукции является в настоящее время для нас одним из направлений для повышения загрузки мощностей прокатного производства, - пояснил гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгений Виноградов, слова которого приводятся в сообщении. - Основной продукт, который будет производиться на агрегате – электротехническая изотропная динамная сталь марок 2212, 2215П, которая востребована у производителей погружных электродвигателей и насосов".

В планах "Северстали" – освоение электротехнической изотропной марки стали 2412 для производства крупногабаритных двигателей и генераторов.