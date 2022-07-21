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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

"Северсталь" во II квартале сократила выплавку стали на 18% к январю-марту

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Северсталь" во II квартале 2022 года сократила выплавку стали на 18% по сравнению с I кварталом - до 2,403 млн тонн, сообщила компания. В I квартале компания произвела 2,922 млн тонн стали.

За первое полугодие "Северсталь" выпустила 5,325 млн тонн стали по сравнению с 5,737 млн тонн годом ранее (-7%).

Консолидированные продажи стальной продукции группы в прошлом квартале сократились на 17% на фоне ограниченного доступа на экспортные рынки и сокращающегося спроса на локальном рынке, до 2,269 млн тонн по сравнению с I кварталом (2,726 млн тонн). За полугодие продажи снизились на 6%, до 4,994 млн тонн.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью составили во II квартале 1,08 млн тонн (-15% кв/кв) вследствие снижения продаж холоднокатаного и оцинкованного проката, а также труб. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сохранилась на уровне 47%.

Квартальные продажи железной руды третьим сторонам выросли до 716 тысяч тонн с 281 тысячи тонн кварталом ранее из-за низкого спроса Череповецкого металлургического комбината на сырье. Продажи угля составили всего 6 тысяч тонн в результате продажи актива "Воркутауголь" в конце апреля 2022 года.

Загрузка производственных мощностей "Северстали" упала до 75%.

"Из-за продолжающейся перестройки процессов компании мы приняли непростое решение не раскрывать финансовые результаты за I и II кварталы 2022 года. Но мы планируем вернуться к этой практике в будущем", - сказал CEO компании Александр Шевелев, слова которого приводятся в сообщении.

Северсталь Александр Шевелев Воркутауголь
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