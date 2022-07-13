Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Банки обяжут погашать потребкредит за счет страховки при наступлении страховых случаев

Банки обяжут погашать потребкредит за счет страховки при наступлении страховых случаев
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который регулирует ситуацию, при которой банки при оформлении потребительского кредита производят страхование жизни или здоровья заемщика, а после его смерти или болезни предъявляют всю сумму оставшихся выплат его наследникам (правопреемникам), умалчивая о страховке, которая должна была бы покрыть кредит.

Документ (№163390-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

В статью закона о потребительском кредитовании, которая регулирует порядок разрешения споров, добавляется норма о том, что при наступлении страхового случая после заключения договора страхования жизни или здоровья заемщика, страхования заложенного имущества от рисков утраты или повреждения, кредитор-выгодоприобретатель по данным договорам обязан предъявить страховщику требование о выплате страхового возмещения, которое затем направит в счет оплаты потребительского кредита.

Расчет задолженности заемщика после наступления страхового случая должен будет вестись в соответствии с условиями заключенного договора страхования, следует из текста внесенного законопроекта.

В пояснительной записке указывается, что документ подготовлен для борьбы с такой практикой банков, как взыскание с заемщиков или их правопреемников кредитной задолженности, которая должна быть полностью или частично погашена за счет страхового возмещения.

"Законопроект поддержан представителями страхового рынка в РФ. Принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, а также обеспечить заемщиков или их правопреемников дополнительными механизмами защиты их прав от необоснованного взыскания с них кредитной задолженности в размере, равном сумме страхового возмещения, подлежащей оплате в счет погашения кредитной задолженности", - говорится в законопроекте.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ вложила в "Аэрофлот" через допэмиссию 52,5 млрд руб.

РФ вложила в "Аэрофлот" через допэмиссию 52,5 млрд руб.

Минпромторг отметил снижение производства фанеры в России из-за санкций

Цена газа в ЕС превысила $1900/тыс. куб. м на новостях об аварии в Норвегии

Цена газа в ЕС превысила $1900/тыс. куб. м на новостях об аварии в Норвегии

Производитель промгазов Air Products обдумывает передачу бизнеса в России

Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца февраля

Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца февраля

Минпромторг заплатит до 6,6 млрд рублей за доработку двигателя для МС-21

"Роскосмос" отложил подготовку пилотируемых полетов на Луну

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });