Сбер в июне нарастил выдачу потребкредитов к маю вдвое - до 144 млрд рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в июне нарастил выдачу потребительских кредитов более чем вдвое - до 144 млрд рублей по сравнению с 67 млрд рублей в мае, сообщила пресс-служба банка.

В июне кредитная организация прогнозировала, что удвоит выдачу потребкредитов и кредитов на рефинансирование к майскому показателю.

"Благоприятная экономическая конъюнктура и снижение ключевой ставки ЦБ позволили нам существенно улучшить условия кредитования, что позитивно повлияло на объемы выдачи. В июле мы рассчитываем на продолжение этого тренда и даже с учетом естественного в летний сезон снижения спроса ожидаем дальнейшего роста на 20% по сравнению с июнем", - прокомментировал через пресс-службу директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Банк России 10 июля снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.), до 9,5% годовых. Этому решению предшествовало три снижения ставки по 300 б.п. (26 мая - до 11%, 29 апреля - до 14%, 8 апреля - до 17%). Банк России резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 22 июля.