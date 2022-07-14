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Фондовые индексы США снизились в среду на данных об ускорении инфляции

Фондовые индексы США снизились в среду на данных об ускорении инфляции
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду после публикации данных об ускорении инфляции в США в июне, однако к закрытию сессии им удалось существенно сократить падение, наблюдавшееся в ходе торгов.

Как стало известно из отчета министерства труда, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год, с ноября 1981 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%.

"Инфляция продолжает ускоряться, несмотря на ожидания, что пик уже пройден", - сказала старший стратег Principal Global Investors Сима Шах.

Данные об очередном ускорении инфляции наверняка станут весомым аргументом для Федрезерва в пользу активного подъема ставки на ближайших заседаниях, полагают аналитики. Это, в свою очередь, повышает вероятность рецессии в американской экономике. На это указывает и тот факт, что доходность 2-летних гособлигаций США превышает доходность 10-летних бумаг уже примерно на 25 базисных пунктов.

Трейдеры оценивают в 80% вероятность увеличения ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт по итогам июльского заседания, свидетельствуют данные CME FedWatch Tool. Во вторник вероятность такого радикального подъема ставки оценивалась всего в 7,6%.

Следующее заседание ФРС состоится 27-28 июля.

Также участники рынка оценивали корпоративные новости.

Котировки бумаг Delta Air Lines упали на 4,5%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний отчиталась о худшей, чем ожидалось, скорректированной прибыли по итогам минувшего квартала.

Капитализация Fastenal Co. упала на 6,4%. Американский поставщик инструментов и товаров для промышленности и строительства во втором квартале увеличил чистую прибыль на уровне прогноза, однако выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость разработчика ПО Unity рухнула на 17% на новости, что компания покупает израильскую ИТ-фирму ironSource за $4,4 млрд, при этом сделка будет полностью оплачена акциями.

Акции Occidental Petroleum подорожали на 1,1% на новости, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила наращивать долю в компании.

Цена бумаг Microsoft Corp. опустилась на 0,4% после сообщения, что ИТ-гигант сократил часть рабочих мест в рамках реорганизации направлений бизнеса и должностных задач после закрытия финансового года 30 июня.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,67% - до 30772,79 пункта.

Лидерами снижения в индексе стали акции UnitedHealth Group (-2,6%), Boeing Co. (-2,2%) и Walgreens Boots Alliance (-1,9%). Лидером роста стали бумаги Nike Inc., подорожавшие на 1,3%.

Standard & Poor's 500 понизился на 0,45% - до 3801,78 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,15% и составил 11247,58 пункта.

Экономическая активность в США в целом росла сдержанными (modest) темпами с середины мая, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Однако несколько из 12 Федеральных резервных банков сообщили о растущих признаках ослабления спроса, а в 5 регионах респонденты высказывали обеспокоенность относительно повышения риска рецессии.

Большинство округов сообщили о сокращении потребительских расходов, поскольку подорожание продуктов питания и бензина привело к снижению дискреционных доходов домохозяйств, отмечается в документе.

Продажи новых автомобилей в значительной части регионов оставались вялыми из-за недостаточных запасов.

Ситуация в сфере туризма и гостиничного бизнеса была хорошей, некоторые респонденты говорили о всплеске деловых и групповых поездок.

Между тем активность в производственной отрасли была неоднозначной. Во многих округах сдерживающими факторами остаются проблемы в цепочках поставок и нехватка рабочей силы.

Спрос на жилье и продажи заметно снизились. Спрос на кредиты был неоднородным, при этом некоторые финучреждения сообщили об ослаблении интереса к ипотечному кредитованию на фоне повышения процентных ставок.

Прогнозы относительно состояния экономики, как и в прошлом обзоре, в основном были негативными. Респонденты ожидают дальнейшего ослабления спроса в следующие 6-12 месяцев.

Занятость в большинстве регионов продолжала расти темпами от сдержанных до умеренных. Заработная плата увеличивалась, причем четверть ФРБ ожидают ее дальнейшего повышения в ближайшие полгода.

Значительное повышение цен было зарегистрировано во всех округах страны, хотя три четверти отметили снижение стоимости строительных материалов, таких как пиломатериалы и сталь. Цены на продукты питания, сырье и энергоресурсы (особенно топливо) продолжали расти существенными темпами. Несколько округов заявили об ослаблении инфляции в этих категориях, однако она все равно оставалась высокой в исторической перспективе, говорится в отчете.

Большинство респондентов ожидают, что ценовое давление сохранится, по крайней мере, до конца текущего года.

Дефицит госбюджета США в июне сократился почти вдвое - до $88,842 млрд по сравнению со $174,161 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы выросли на 2,6% и составили $460,761 млрд (максимальный показатель для июня) против $449,199 млрд годом ранее. При этом расходы уменьшились на 11,8% - до $549,603 млрд с $623,359 млрд.

Между тем за девять месяцев 2022 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США упало в 4,3 раза - до $515,067 млрд по сравнению с $2,238 трлн за аналогичный период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода подскочил на 25,5%, достигнув рекордных $3,835 трлн.

Расходы сократились на 17,8% - до $4,35 трлн. Это обусловлено, в первую очередь, окончанием действия масштабных стимулирующих программ бизнеса и населения, которые были введены из-за пандемии COVID-19.

Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 сентября, сократилось на 11,4% и составило $2,776 трлн (или 12,4% ВВП). Годом ранее был зафиксирован рекордный дефицит в $3,1 трлн.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в стране в 2001 году.

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