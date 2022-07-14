"Открытие холдинг" увеличил требования к кипрской "дочке" до 484 млрд рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг по ходатайству "Открытие холдинга" принял увеличение размера требований к кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited с 437,3 млрд рублей до 484 млрд рублей в связи с ростом суммы процентов, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Представитель холдинга отметил на заседании, что во взыскиваемую сумму вошли 363,5 млрд рублей основного долга и около 120,6 млрд рублей процентов. При подаче иска проценты составляли порядка 74 млрд рублей, следует из картотеки.

Суд в четверг по ходатайству банка "ФК Открытие", выступающего третьим лицом по делу, привлек к участию в процессе ООО "Открытие капитал", которое находится в процессе ликвидации.

По мнению банка, решение по делу затронет права и интересы этой компании.

Представители "Открытие холдинга" возражали против привлечения, налоговый орган оставил это на усмотрение суда.

В связи с привлечением ООО "Открытие капитал" суд отложил слушание на 30 августа.

Суд на заседании 19 октября 2021 года привлек к участию в деле в качестве третьего лица банк "Траст".

Компания Otkritie Investments Cyprus Limited была зарегистрирована в феврале 2012 года, активную деятельность начала осуществлять в 2014 году, отмечало в 2016 году в одном из обзоров Национальное рейтинговое агентство. Otkritie Investments Cyprus Limited принадлежала "Открытие холдингу" через компанию Elinova Holdings Ltd и входила в его инвестиционно-банковское направление.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов РФ. В 2017 году основной актив компании, банк "Открытие", а также санируемый им банк "Траст" перешли под контроль ЦБ, что серьезно ухудшило финансовое положение холдинга.

Основными кредиторами "Открытие холдинга" являются банк "Траст", ВТБ, подконтрольная холдингу "Пауэр ресорсес" (находится в стадии ликвидации), "Открытые инвестиции", "РКТ", Otkritie Ltd и "Кама картон" (последние две подконтрольны банку "Открытие").

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств, в связи с этим в феврале 2020 года он подал заявление о собственном банкротстве. Заявление о банкротстве холдинга также подал банк "Траст", который является крупнейшим кредитором компании.

Сейчас основным активом "Открытие холдинга" является компания АГД (прежнее название "Архангельскгеолдобыча", недропользователь алмазной трубки им.Гриба). Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сейчас эту сделку пытается оспорить в суде Федеральная антимонопольная служба.