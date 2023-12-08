Суд взыскал с кипрской структуры в пользу "Открытие холдинга" 320 млрд рублей

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 6 декабря решил взыскать с подконтрольной кипрской Otkritie Investments Cyrpus Ltd в пользу АО "Открытие холдинг" 320,1 млрд рублей.

Как сообщается в информации, которую на "Федресурсе" разместила конкурсный управляющий "Открытие холдинга" Мария Булатова, суд признал недействительными сделки по 23 договорам займа, заключенным в 2015-2017 годах, и договору новации от 2018 года. Суд применил последствия недействительности сделок, поясняется на "Федресурсе".

Кроме этого, суд применил последствия недействительности сделок в виде восстановления требования Otkritie Investments Cyprus Ltd к АО "Открытие холдинг" в размере 37,6 млрд рублей, уплаченных АО "Открытие холдинг" на основании оспариваемых сделок.

Судебный акт пока на сайте суда не опубликован.

Ранее сообщалось, что кредиторы АО "Открытие холдинг" в установленный законом срок по состоянию на 27 апреля 2022 года подали в Арбитражный суд Москвы требования на сумму почти 648 млрд рублей, в реестр кредиторов холдинга по состоянию на 19 июля 2022 года (дата признания холдинга банкротом - ИФ) были включены требования на сумму более 920 млрд рублей, в том числе 911,2 млрд рублей основного долга и 8,8 млрд рублей пеней и штрафов.

Самые крупные требования подали банк "Траст" - на сумму 295,1 млрд рублей, банк "ФК Открытие" - на 292,5 млрд рублей, ООО "РКТ" - на 262,1 млрд рублей и НКО АО "НРД" - на 56,6 млрд рублей.

Размер задолженности "Открытие холдинга" перед "Трастом" составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост банком, и облигаций "Открытие холдинга".

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2022 года удовлетворил иск "Открытие холдинга" о взыскании с Otkritie Investments Cyprus Limited 484 млрд рублей, в том числе 363,7 млрд рублей основного долга и 120,6 млрд рублей процентов.

Otkritie Investments Cyprus Limited была зарегистрирована в феврале 2012 года, активную деятельность начала осуществлять в 2014 году, отмечало в 2016 году Национальное рейтинговое агентство. Otkritie Investments принадлежала "Открытие холдингу" через компанию Elinova Holdings Ltd и входила в его инвестиционно-банковское направление.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одной из крупнейших финансовых групп в России, но в августе 2017 года ЦБ начал процедуру санации его основного актива - банка "ФК Открытие". Вместе с этой кредитной организацией под контроль ЦБ перешел и банк "Траст", санацией которого занимался "ФК Открытие".

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств.