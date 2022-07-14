Структура экс-совладельца "Разгуляя" потребовала взыскать с Zara 1,1 млрд рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - "МБН Агро" – структура, связанная с бывшим председателем совета директоров обанкротившегося агрохолдинга "Разгуляй" Рустемом Миргалимовым, – пытается через суд взыскать 1,14 млрд рублей с АО "Зара СНГ".

Сумма включает 32,46 млн рублей основного долга, 1,27 млн рублей неустойки за период со 2 апреля по 22 июня и 1,1 млрд рублей упущенной выгоды, говорится в материалах суда.

ООО "МБН Агро" также требует расторгнуть договоры аренды и обязать АО "Зара СНГ" возвратить нежилые помещения, сообщается в материалах. Речь идет о помещениях, расположенных по адресу улица Неглинная, дом 10. По данным 2ГИС, в этом доме находится магазин Zara.

Кроме того, истец подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах АО "Зара СНГ".

Арбитражный суд Москвы, где рассматривается дело, отказал в принятии обеспечительных мер. Следующее заседание назначено на 15 августа.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "МБН Агро", зарегистрированное в Москве, занимается арендой и управлением недвижимостью. 29,2% долей в ООО принадлежат Миргалимову (остальное - на балансе самой компании), который ранее был совладельцем и председателем совета директоров "Разгуляя" (после банкротства основные активы компании перешли к группе "Русагро").

АО "Зара СНГ" (принадлежит испанской группе Inditex) управляет магазинами одежды Zara в РФ. Как сообщалось, Inditex в начале марта приостановила работу всех магазинов в России – их у компании более 500, в том числе 86 под брендом Zara. По данным "СПАРК", выручка АО "Зара СНГ" в 2021 году составила 57,24 млрд рублей, чистая прибыль – 6,44 млрд рублей.