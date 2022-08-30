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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Екатеринбургский ТЦ "Гринвич" решил судиться со структурами Inditex

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ООО "Управляющая компания Итс-групп" (управляющая компания торгового центра "Гринвич" в Екатеринбурге) подало в Арбитражный суд Москвы иски к пяти компаниям, принадлежащим испанской Industria de Diseno Textil SA (Inditex), на общую сумму более 20 млн рублей, следует из картотеки арбитражного суда.

В частности, иски поданы к ООО "Страдиварус СНГ", ООО "Бершка СНГ", ООО "Ойшо СНГ", ООО "Пулл энд беар СНГ", ООО "Зара хом СНГ".

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Гринвича", разбирательства касаются арендных платежей.

Inditex в начале марта приостановила работу всех магазинов в России - их у компании более 500.

Чистая прибыль Inditex в первом финансовом квартале (завершился 30 апреля) увеличилась до 760 млн евро по сравнению с 421 млн евро годом ранее. Компания списала 216 млн евро в связи с прекращением операций на рынках России и Украины, рассчитывая, что это покроет все соответствующие расходы в текущем фингоду. Без учета списаний чистая прибыль составила бы 940 млн евро.

Inditex Екатеринбург ТЦ Гринвич ИТС-групп
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