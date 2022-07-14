Средняя стоимость аренды квартиры на Манхеттене впервые превысила $5000 в месяц

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Средняя цена аренды квартиры на острове Манхеттен в июне подскочила на 29% в годовом выражении и составила рекордные $5058 в месяц, свидетельствуют данные оценщиков Miller Samuel и брокеров недвижимости Douglas Elliman. Об этом сообщает CNBC.

При этом аналитики считают, что рост цен продолжится как минимум до осени на фоне высокого спроса на недвижимость в центральном районе Нью-Йорка.

"Нет никаких признаков замедления, по крайней мере пока", - сказал глава Miller Samuel Джонатан Миллер.

Спрос на арендуемое жилье растет на фоне повышения ставок по ипотеке и ожиданий падения цен, заставляющих снимать жилье тех, кто раньше планировал его купить, добавил Миллер. Кроме того, в Нью-Йорк возвращаются семьи, покинувшие город во время пандемии коронавируса, и едут на работу молодые выпускники университетов и колледжей.

На этом фоне число доступных для съема квартир на Манхеттене за год упало на 46%, до 6,4 тысячи.