Медианная стоимость аренды квартиры на Манхеттене достигла рекордных $4175 в месяц

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В марте медианная цена аренды квартиры на острове Манхеттен подскочила на 13% в годовом выражении и составила $4175 в месяц, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные оценщиков Miller Samuel и брокеров недвижимости Douglas Elliman.

Это новый рекорд, на $25 превысивший предыдущий пик, зафиксированный в июле 2922 года, отмечает агентство.

"Арендодатели понимают, что они смогут сдать квартиру, даже если резко поднимут цену", - отметил президент Miller Samuel Джонатан Миллер.

Его слова подтверждаются тем, что квартиры сейчас в среднем снимаются по цене всего на 0,7% ниже заявленной, тогда как в феврале дисконт составлял 5%.

Эксперты отмечают, что рост цен может только усилиться, потому что традиционно самым активным сезоном для аренды жилья является конец лета. Единственное, что может помешать восходящему тренду, - рецессия в американской экономике и рост безработицы, отметил Миллер.

Число сданных в аренду квартир на Манхеттене в марте было на 15% выше, чем годом ранее, а количество объявлений о сдаче жилья увеличилось на 41%. При этом сейчас квартиры сдаются гораздо быстрее - в среднем за 39 дней против 61 дня год назад.