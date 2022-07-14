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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Минстрой назвал приоритетами цифровизации сферу ЖКХ и использование дронов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Массовое внедрение технологий "умного города" в ближайшие годы начнется с цифровизации ЖКХ и использования беспилотных летательных аппаратов в разных сферах городской жизни, заявил на форуме "Умный город" замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик.

"У нас сейчас в приоритетах проекты в области ЖКХ, которые доказали свою эффективность. (...) Они дают конкретные результаты для людей, мы производим большие работы по обновлению инфраструктуры ЖКХ по всей России. Другое направление - мы будем внедрять отдельные технологии с использованием дронов", - сказал он.

Поскольку решения в сфере ЖКХ уже доказали свою эффективность, инвесторы охотно идут в эти проекты в формате государственно-частного партнерства (ГЧП), так что Минстрой сделал это направление приоритетным для внедрения новых технологий.

Что касается дронов, они уже "используются как для отсмотра хода строительства объектов, так и для оценки ситуации в целом - экологической, социальной", отметил Михайлик.

Третьим направлением развития на период до 2024 года в Минстрое считают цифровые платформы образования, культуры, цифровые платформы по управлению транспортом городским и другое.

"Это и парковочное пространство, и оценка транспортных потоков", - добавил замглавы Минстроя.

Минстрой Константин Михайлик
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