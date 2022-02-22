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В Москве начались испытания робота-собаки на стройках

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Москве стартовал пилотный проект использования робота-собаки на стройках, сообщил во вторник журналистам глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"На площадке строительства медкластера Сколково стартовал пилотный проект испытаний робота-собаки. В течение года мы проведём тестирование и оценим этот опыт, после чего будет приниматься решение о возможном более широком внедрении", - сказал Загрутдинов.

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По его словам, основная область применения робособаки - контроль соответствия построенного объекта проекту, соблюдения техники безопасности на площадках, а также проведение различных измерений.

"Для использования такого робота необходимо формирование проектной документации в электронном виде, а также использование технологий информационного моделирования (ТИМ). Эта технология сегодня активно внедряется и получает все более и более широкое распространение", - подчеркнул Загрутдинов.

Ранее сообщалось об использовании аналогичной робособаки в Госинспекции по недвижимости Москвы. "В 2022 году робот пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе", - отмечал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Москва

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