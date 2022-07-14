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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

JPMorgan во II квартале сократил чистую прибыль больше прогноз

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший банк США по объему активов J.P. Morgan Chase & Co. во втором квартале 2022 года сократил чистую прибыль сильнее, чем ожидали аналитики.

За отчетный период чистая прибыль банка составила $8,65 млрд, или $2,76 в расчете на акцию, по сравнению с $11,95 млрд, или $3,78 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал чистую прибыль на уровне $2,89 на акцию.

Выручка JPMorgan поднялась до $30,72 млрд с $30,48 млрд годом ранее. Эксперты ожидали выручку в размере $31,81 млрд.

Чистый процентный доход банка увеличился на 19% - до $15,2 млрд.

Отчисления на покрытие возможных убытков по кредитам увеличились в минувшем квартале на $428 млн в годовом выражении и составили $1,1 млрд, что главным образом связано с ростом кредитования и ухудшением экономического прогноза.

"Экономика США продолжает расти, также как и рынок труда и потребительские расходы... Однако геополитическая напряженность, высокая инфляция, снижающееся потребительское доверие, неясность относительно подъема ставок вкупе с войной на Украине и негативным эффектом на глобальный энергетический и продовольственный рынки, вероятнее всего, окажут отрицательное влияние на глобальную экономику однажды", - заявил глава банка Джейми Даймон.

Объем депозитов на счетах JPMorgan за год увеличился на 9%, а кредитный портфель вырос на 6%.

Выручка розничного подразделения (CCB) JPMorgan в минувшем квартале сократилась на 1,2% - до $12,61 млрд. В том числе доходы в сфере ипотечного кредитования уменьшились на 26%, в сфере кредитования потребителей и малого бизнеса - выросли на 9%. Чистая прибыль CCB упала на 45% и составила $3,1 млрд.

Выручка корпоративно-инвестиционного банка (CIB) снизилась на 10% - до $11,95 млрд. Чистая прибыль CIB понизилась на 26%, составив $3,725 млрд.

Подразделение, занимающееся коммерческим банкингом, зафиксировало падение прибыли на 30%, до $994 млн, тогда как выручка выросла на 8% и составила около $2,683 млрд.

В сфере управления активами выручка JPMorgan составила $4,31 млрд, увеличившись на 5% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Объем активов под управлением банка снизился на 8%, до $2,7 трлн.

Банк сообщил также, что временно приостановит обратный выкуп акций для того, чтобы удовлетворить нормативные требования резервирования для банков.

Капитализация JPMorgan с начала 2022 года упала почти на 30%, до $331,8 млрд, в то время как индекс Dow Jones за этот период потерял 15%.

JPMorgan Chase был основан свыше 200 лет назад, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. Объем активов банка превышает $4 трлн. Штат насчитывает более 250 тысяч человек.

J.P. Morgan Chase США Джейми Даймон
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