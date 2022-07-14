Проект бюджета на 2023-2025 годы разрешит внести в Думу на две недели позже

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект №164525-8, который сдвигает в 2022 году с 15 сентября на 1 октября крайний срок внесения проекта трехлетнего федерального бюджета в парламент.

В 2022 году проект бюджета следовало внести в палату до 15 сентября, тогда как ранее крайний срок был 1 октября.

В пояснительной записке правительство просит перенести сроки в связи с необходимостью формирования бюджета с учетом мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора.

Ранее Госдума принимала закон, который приостанавливает в текущем году норму Бюджетного кодекса, по которой прогноз доходов бюджета формируется на основе законодательства, действующего на дату внесения трехлетнего бюджета в Госдуму.

"Приостановка данной нормы позволит при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на трехлетний период учесть те изменения налогового законодательства, которые еще находятся в стадии разработки, в том числе в нефтегазовой сфере", - пояснял замглавы Минфина Тимур Максимов.