Минфин предложил отвязать прогноз доходов бюджета от налогового законодательства

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минфин предлагает приостановить в 2022 году норму Бюджетного кодекса (БК), по которой прогноз доходов бюджета формируется на основе законодательства, действующего на дату внесения трехлетнего бюджета в Госдуму, так как многие налоговые новации, в том числе в нефтегазовой сфере только разрабатываются.

"Мы вносим изменения, приостанавливаем действие статьи 174.1 (БК - ИФ), согласно которой доходы бюджета прогнозируются на основе законодательства, действующего на день внесения проекта закона о бюджете", - сказал замглавы Минфина Тимур Максимов на заседании комитета по бюджету Госдумы.

В этом году проект закона о федеральном бюджете должен быть внесен в парламент до 15 сентября. При формировании его доходной части необходимо опираться на поправки, которые уже приняты законодательно.

"Приостановка данной нормы позволит при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на трехлетний период учесть те изменения налогового законодательства, которые еще находятся в стадии разработки, в том числе в нефтегазовой сфере", - добавил замглавы Минфина.

"Мы понимаем, что ситуация меняется, и сейчас сказать, что мы можем заморозить ситуацию на три месяца, что правительство формирует бюджет, наверное, было бы некорректно, я думаю, что мы все это понимаем в данной ситуации", - сказал глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

Поправка была внесена правительством ко второму чтению законопроекта № 149578-8, который позволяет России производить в 2022 году выплаты в рублях по суверенным евробондам. Пока он прошел первое чтение.