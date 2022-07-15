Темпы экономического роста в КНР во II кв. резко замедлились из-за COVID-ограничений

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Темпы экономического роста в Китае во втором квартале 2022 года резко замедлились из-за карантинных ограничений, введенных властями страны для сдерживания очередной волны COVID-19.

Объем ВВП в апреле-июне увеличился на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Это худшая динамика ВВП с первого квартала 2020 года, когда было зафиксировано его падение на 6,8%.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста китайской экономики во втором квартале на 0,9%. В первом квартале китайский ВВП увеличился на 4,8%.

ГСУ назвало небольшое повышение ВВП "трудно заработанным достижением" и предупредило, что экономика продолжит ощущать на себе последствия COVID-19 и ослабления потребительского спроса внутри страны. Среди других неблагоприятных факторов ГСУ отмечает "риск стагфляции в мировой экономике" и ужесточение монетарной политики за рубежом.

По сравнению с первым кварталом китайский ВВП уменьшился в апреле-июне на 2,6%. В январе-марте было зафиксировано повышение на 1,4% в поквартальном выражении.

За шесть месяцев текущего года китайская экономика выросла на 2,5%. Власти КНР ставят целью добиться подъема ВВП в 2022 году на 5,5%, в 2021 году рост составил 8,1%.