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Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из РФ

Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из РФ
Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Польский производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex ушел из России.

Новым владельцем компании "Ортика Фрозен Фудс", представлявшей интересы Hortex в РФ, стала ГК "Агама", свидетельствует информация ЕГРЮЛ. Группа занимается производством и поставками рыбы.

Как сообщается на сайте Hortex, ее бренд является лидером в Центральной и Восточной Европе на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод, продукция реализуется и в других регионах мира. В РФ у компании три завода - два в Московской области и один - в Карелии.

Выручка "Ортика Фрозен Фудс" в 2021 году составила 1,140 млрд рублей против 1,023 млрд рублей в 2020 году, чистый убыток - 12 млн рублей против 12,973 млн рублей соответственно.

ГК "Агама" на паритетных началах принадлежит Юрию Алашееву и Игорю Лысенкову.

Hortex Россия
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