"АвтоВАЗ" сменил вице-президента по продажам и маркетингу

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вице-президентом по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" назначен Дмитрий Костромин, сообщила компания.

Ранее Костромин возглавлял дирекцию по управлению дилерской сетью и продажам. В компании он работает с 2010 года.

С октября 2019 года исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" был Оливье Морне. До него этот пост занимал Ян Птачек.

В мае этого года у "АвтоВАЗа" сменился гендиректор: вместо главы Renault в РФ и СНГ Николя Мора этот пост занял экс-министр транспорта РФ (2012-2018 гг.) Максим Соколов. Незадолго до этого была совершена сделка по передаче 68%-ной доли Renault в "АвтоВАЗе" в пользу российского ФГУП "НАМИ". Совладельцем автопроизводителя с долей 32% остался "Ростех".