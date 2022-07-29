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"АвтоВАЗ" собрался вернуть полный режим работы с 15 августа

"АвтоВАЗ" собрался вернуть полный режим работы с 15 августа
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники автосборочного комплекса "АвтоВАЗа" с 15 августа по 28 августа переходят на пятидневный режим работы, с 29 августа по 27 ноября – на шестидневный.

Как сообщила профсоюзная организация "АвтоВАЗа" на своей странице в соцсети, профсоюз согласовал соответствующий проект приказа "О работе с 15 августа".

В соответствии с приказом и планом производства на текущий год, с 15 по 28 августа 2022 года подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Granta и Niva, будут работать пять дней в неделю – с понедельника по пятницу – в одну смену.

Шестидневный рабочий режим предусмотрен с 28 августа по 27 ноября для подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейств Granta, Niva и на платформе B0, в две, одну и две смены соответственно.

В сообщении отмечается, что новый документ отменит приказы о неполной рабочей неделе от 24 июня 2022 года и от 25 марта 2022 года.

На "АвтоВАЗе" с 6 июня действует сокращенный 4-дневный рабочий режим. Планировалось, что он продлится до 4 сентября.

Как сообщалось, первой после долгого простоя на "АвтоВАЗе" была перезапущена линия сборки Lada Granta: выпуск упрощенных версий модели возобновился 8 июня. Продажи Granta также стартовали в июне. Производство Lada Niva Legend перезапустилось 13 июля, о начале продаж было объявлено 25 июля. "АвтоВАЗ" заявлял о планах выпустить ограниченную партию Lada Largus в 1,8 тыс. автомобилей. О сроках перезапуска регулярного производства Largus компания не сообщала.

По итогам первого полугодия в РФ было реализовано 74,714 тыс. автомобилей Lada, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля компании за 6 месяцев составила 20,2% (-3,1 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются "Ростех" (32,3%) и ФГУП "НАМИ" (67,7%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".

АвтоВАЗ
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