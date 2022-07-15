Продажи автомобилей в ЕС в июне упали до рекордного минимума

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе в июне упали на 15,4% - до рекордно низкого для этого месяца значения, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Сокращение продаж отмечается уже 11 месяцев подряд, поскольку проблемы в цепочках поставок продолжают ограничивать производство машин.

Число автомобилей, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) в прошлом месяце, уменьшилось до 886 510, что является минимумом для июня с начала отслеживания этих данных в 1996 году. Годом ранее показатель составил 1 млн 47,532 тыс. автомобилей.

Все четыре основных рынка ЕС зафиксировали снижение продаж: в Германии оно составило 18,1%, в Италии - 15%, во Франции - 14,2%, в Испании - 7,8%.

Количество регистраций новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в июне сократилось на 16,8%, до 1 млн 66,137 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в прошлом месяце снизились на 22,3%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 17%, BMW - на 13,8%, Mercedes-Benz - выросли на 4,2%.

Реализация автомобилей группы Renault уменьшилась на 0,04%, машин Lada - упала на 74% (до 27 автомобилей).

Продажи японской Toyota в ЕС снизились в июне на 10,8%, Honda - на 5,9%, Nissan - выросли на 2,1%, южнокорейской Hyundai - сократились на 4,8%.

За шесть месяцев текущего года продажи автомобилей в Евросоюзе уменьшились на 14% относительно аналогичного периода 2021 года (до 4,608 млн), в Европе в целом - на 13,7% (до 5,598 млн).