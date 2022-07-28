Volkswagen во II квартале нарастил выручку на 3%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen во втором квартале 2022 года увеличил выручку на 3% и подтвердил прогноз на год.

Выручка компании в апреле-июне составила 69,54 млрд евро против 67,29 млрд евро годом ранее, говорится в ее отчете.

Скорректированная операционная прибыль, тем не менее, упала на 28%, до 4,74 млрд евро. Прибыль после уплаты налогов в минувшем квартале сократилась до 3,91 млрд евро с 5,04 млрд евро годом ранее.

Операционная рентабельность продаж Volkswagen снизилась до 6,8% с 9,7%. На показатель негативно повлияли списания в размере 2,4 млрд евро, связанные с хеджированием рисков, связанных с ценами на сырье.

Продажи автомобилей сократились на 13,5% - до 2,01 млн машин.

В 2022 году компания по-прежнему ожидает увеличения выручки на 8-13% относительно показателя 2021 года и рассчитывает, что операционная рентабельность продаж будет находиться в диапазоне 7-8,5%.

С начала 2022 года капитализация Volkswagen упала на 28% и составляет 80,85 млрд евро.