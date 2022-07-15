Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за 6 лет

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Европа обогнала Азию и стала крупнейшим покупателем американской нефти, сообщает агентство Bloomberg.

В январе-мае Европа закупила 213,1 млн баррелей нефти, Азия - 191,1 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства торговли США. Последний раз такая ситуация в начале года складывалась шесть лет назад, когда Штаты отказались от запрета на экспорт нефти.

Поскольку Европа пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и переключается на американскую нефть, вполне вероятно, что нынешняя модель торговых потоков сохранится, отмечает нефтяной аналитик Energy Aspects Кристофер Хейнс. По его словам, добыча в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности как Азии, так и Европы. Кроме того, Ближний Восток, по-видимому, ограничен в возможностях наращивания производства и поставок в Европу.

"Все внимание будет приковано к тому, сможет ли ОПЕК увеличить добывающие мощности в предстоящем году и какую долю рынка она сможет вернуть", - полагает аналитик по разведке и добыче ESAI Элизабет Мерфи.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:35 по московскому времени в пятницу подорожали на 0,6% - до $99,71 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,3% - до $96,04 за баррель.