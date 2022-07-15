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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

Консорциум с участием ГПБ построит туркомплекс на Полярном Урале

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Консорциум в составе Газпромбанка, сети отелей Azimut Hotels, горнолыжного комплекса "Шерегеш" и ООО "Инфраструктура ГЧП" выиграл конкурс на право заключить концессионное соглашение на создание туристического комплекса на Полярном Урале.

Консорциум ООО "ИФР Харп" привлечет в проект не менее 13 млрд рублей частных инвестиций, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

"В результате конкурса удалось значительно улучшить условия. Так, инвестиционный платеж из бюджета сокращен до 5,7 млрд рублей (стартовые условия конкурса - 7 млрд рублей - ИФ). Инвестор взял обязательства создать на семь километров больше горнолыжных трасс - всего 19 километров, и построить на 20 номеров больше в четырехзвездочном отеле - всего 170 номеров", - говорится в сообщении.

Артюхов через пресс-службу отметил, что впервые в стране было принято решение использовать концессию для комплексного проекта в туристической сфере. Он выразил уверенность, что "Ямал с его уникальной природой и самобытной культурой коренных народов точно будет востребован у гостей со всей страны".

Концессионное соглашение планируется заключить до октября 2022 года.

Проект станет частью туристического кластера на Полярном Урале, который входит в стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Строительство комплекса позволит создать на Ямале несколько тысяч рабочих мест на самом курорте и в смежных отраслях. Проект также направлен на рост предпринимательской активности в регионе и улучшение качества услуг. Увеличение бюджетных поступлений и прирост валового регионального продукта обеспечат диверсификацию экономики региональной агломерации, объединяющей города Салехард, Лабытнанги и поселок Харп.

В туристический кластер войдут горнолыжный комплекс, сеть отелей разного класса, объекты общепита, досуга и развлечений, а также необходимую транспортную инфраструктуру. В состав кластера также войдут природный комплекс Харбейский, этностойбище "Земля Надежды", уникальные природные объекты - такие, как озера Большое Щучье и Хадатаёганлор.

Azimut Hotels Шерегеш Газпромбанк ЯНАО Полярный Урал Харп Лабытнанги Салехард Ямал
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