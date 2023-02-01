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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Решетников предложил создать ОЭЗ на курорте "Шерегеш" в Кузбассе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министр экономического развития России Максим Решетников предложил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву создать в регионе особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного для развития туризма на курорте "Шерегеш", сообщила пресс-служба министерства.

При этом министр предложил учесть опыт создания таких территорий в Иркутской области, Алтайском крае и на Северном Кавказе.

Цивилев сообщил, что ряд инвесторов готов вкладывать деньги в развитие туризма в Кемеровской области, в том числе на территории моногородов Шерегеш и Междуреченск.

"В целом на развитие сферы туризма Шерегеша и Междуреченска планируется направить около 150 млрд рублей и создать не менее 6 тысяч рабочих мест", - добавил губернатор.

Кроме того, министр обсудил с губернатором стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Министр поручил региону проработать совместно с инвесторами реализацию крупных проектов в сфере туризма для включения в стратегию развития СФО.

Кузбасс Кемеровская область Шерегеш Сергей Цивилев Минэкономразвития Максим Решетников
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