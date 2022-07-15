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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Игорь Сидоров сменил Авета Миракяна на посту гендиректора инвестхолдинга SFI

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ЭсЭфАй" (SFI, бывший "Сафмар финансовые инвестиции") 15 июля досрочно прекратил полномочия генерального директора Авета Миракяна.

Его сменит Игорь Сидоров, ранее руководивший рядом компаний в сфере инвестиций и управления недвижимостью и занимавшийся бизнесом в России и за рубежом, сообщается в пресс-релизе холдинга.

Миракян, который возглавлял холдинг последние пять лет, покинул компанию вместе с частью команды для развития собственных инвестиционных проектов вне периметра холдинга.

Внеочередное собрание акционеров в заочной форме (окончание приема бюллетеней для голосования 8 сентября) изберет новый состав совета директоров холдинга.

SFI - публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, портфель активов которого состоит из российских компаний. По состоянию на конец прошлого года холдинг SFI контролировал около 11% обыкновенных акций "Русснефти", 49% страховой компании "ВСК", 100% лизинговой компании "Европлан", 10,4% в ПАО "М.Видео", а также 51% в облачном сервисе гейминга GFN.RU.

SFI Сафмар финансовые инвестиции Авет Миракян Игорь Сидоров Русснефть М.Видео Европлан ВСК
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