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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Саид Гуцериев вышел из совета директоров лизинговой компании "Европлан"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Саид Гуцериев, который в среду был включен в список блокирующих санкций Великобритании вышел из состава совета директоров лизинговой компании (ЛК) "Европлан", сообщается в информации компании.

Вместо него в совет директоров избран вице-президент, член правления ЛК "Европлан" Магомед Бекбузаров.

Накануне ПАО "ЭсЭфАй" (SFI) сообщила, что Гуцериев намерен продать принадлежащий ему пакет акций SFI, выйти из совета директоров ПАО и дочерних компаний холдинга ("Европлан" на 100% принадлежит инвестиционному холдингу SFI).

В обосновании введения санкций против Гуцериева британскими властями говорилось, что он контролирует SFI, который ведет деятельность в стратегически важном для российского правительства финансовом секторе. Сам холдинг подчеркивал, что как отдельное юрлицо он не включен в какие-либо санкционные списки и продолжает операционную деятельность в полном объеме.

"Европлан" создан в 1999 году, компания оказывает юридическим и физическим лицам полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 83 офиса во всех федеральных округах РФ.

Саид Гуцериев Великобритания
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