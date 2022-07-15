Инвесткомпания BlackRock сократила квартальную чистую прибыль на 22%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года американская инвесткомпания BlackRock Inc., крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую прибыль на 22%, скорректированный показатель не оправдал ожиданий рынка.

Чистая прибыль компании за апрель-июнь составила $1,077 млрд, или $7,06 на акцию, по сравнению с $1,378 млрд, или $8,92 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов сократилась до $7,36 на акцию с $10,45 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка BlackRock снизилась до $4,526 млрд с $4,820 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль BlackRock на уровне $7,87 на акцию при выручке в $4,55 млрд.

Чистый приток средств инвесторов в фонды BlackRock в минувшие три месяца увеличился до $90 млрд по сравнению со $81 млрд годом ранее.

Объем активов под управлением BlackRock Inc. за год сократился на 11% и, по данным на 30 июня 2022 года, составил $8,49 трлн.

С начала 2022 года бумаги компании подешевели на 35,7%.