BlackRock приобрела производителя газа из пищевых отходов за $700 млн

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock Inc., крупнейшая в мире по объему активов под управлением, приобрела компанию Vanguard Renewables, которая производит природный газ из пищевых отходов и коровьего навоз. Об этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Сделка оценивается в $700 млн, BlackRock может инвестировать еще более $1 млрд в расширение Vanguard Renewables, добавляет издание.

Vanguard Renewables производит возобновляемый природный газ и сотрудничает с фермерами и производителями продуктов питания. Газ компания поставляет энергетическим компаниям, в том числе Dominion Energy Inc. и Enbridge Inc.

Vanguard Renewables планирует к 2026 году ввести в эксплуатацию в США более 100 установок для анаэробного сбраживания, используемых при производстве возобновляемого природного газа из органических источников.

Vanguard Renewables входит в число компаний, которые вносят вклад в ограничение вредных выбросов метана и преобразуют их в возобновляемые энергоресурсы, пишет WSJ. Компания была основана в 2014 году и является одним из крупнейших представителей в своей сфере.

BlackRock приобретает Vanguard Renewables у инвесткомпании Vision Ridge Partners LLC через фонд, управляемый подразделением diversified infrastructure, которое инвестирует в различные проекты в сфере возобновляемой энергетики. Директор подразделения Марк Флориан сказал, что фонд привержен ускорению роста и развития Vanguard Renewables.