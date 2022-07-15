Промпроизводство в США в июне неожиданно снизилось на 0,2%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в июне снизился на 0,2% к маю, показали данные Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

По пересмотренным данным, в мае объем промышленного производства не изменился, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,2%.

В годовом выражении промпроизводство в июне увеличилось на 4,2% после роста на 5,4% в мае.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце понизилось до 80% по сравнению с пересмотренными 80,3% в мае. Эксперты прогнозировали подъем до 80,6%.

Тем временем производство в перерабатывающей промышленности сократилось на 0,5% по сравнению с маем, тогда как эксперты ожидали более умеренного снижения, на 0,1%. Месяцем ранее показатель также понизился на 0,5%.

В коммунальном секторе производство сократилось на 1,4% после роста на 1,9% в мае, горнодобывающая отрасль выросла на 1,7% после подъема на 1,2%.

Производство потребительских товаров уменьшилось на 0,7%, одежды - подскочило на 2,5%, промышленного оборудования - выросло на 0,1%