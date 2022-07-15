Розничные продажи в США в июне выросли на 1%, сильнее прогноза

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в июне увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,9%. Респонденты Trading Economics прогнозировали увеличение розничных продаж на 0,8%.

По пересмотренным данным, в мае продажи снизились на 0,1%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 1% после роста на 0,6% в мае. Показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 0,7% (месяцем ранее он снизился на 0,1%), по данным Минторга.

Реализация автомобилей увеличилась на 0,8%, мебели - на 1,4%, продажи в сфере общепита поднялись на 1%, а продажи спортивных товаров, книг, музыкальных инструментов и товаров для хобби - на 0,8%.

Тем временем продажи на АЗС подскочили на 3,6% на фоне роста цен на газ.

Продажи строительных материалов снизились на 0,9%, одежды - на 0,4%, продажи в универмагах - на 0,2%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в стране в июне вырос на 8,4% после роста на 8,2% в предыдущий месяц.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.