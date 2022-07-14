Трейдеры ждут подъема ставки ФРС сразу на 100 б.п. в июле

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется второй раз подряд отбросить свои прогнозы относительно темпов повышения базовой процентной ставки в связи с продолжающимся усилением инфляции в США.

Судя по фьючерсам на уровень ставки, трейдеры оценивают в 85% вероятность ее подъема сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) на заседании 26-27 июля с текущего уровня в 1,5-1,75%, сообщает Market Watch. До публикации данных об инфляции в США за июнь такая вероятность оценивалась рынком примерно в 3%.

Повышение на 100 б.п. стало бы крупнейшим с начала 90-х гг., отмечает Bloomberg.

В июне ФРС повысила ставку на 75 б.п. впервые с 1994 года, хотя до заседания руководители американского ЦБ говорили о планах ее увеличения лишь на 50 б.п. Глава Федрезерва Джером Пауэлл тогда заявил, что в июле ставка будет поднята еще на 50-75 б.п., и руководители ФРС, выступавшие после июньского заседания, высказывались в поддержку этого плана.

Однако данные министерства труда США, опубликованные 13 июля, показали дальнейшее усиление инфляции в Штатах, в связи с чем эксперты заговорили о высокой вероятности очередного увеличения темпов подъема ставки Федрезервом в июле.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце выросли на 9,1% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год (с ноября 1981 года). Экономисты полагают, что после публикации этих данных Федрезерву придется повысить ставку как минимум на 75 б.п.

"ФРС делает ошибку, поскольку связывает себе руки, говоря о намерении увеличить ставку не более чем на 25, 50 или 75 б.п., - отмечает аналитик хедж-фонда Kirkoswald Даяна Амоа, слова которой приводит газета Financial Times. - Если вы зависите от статданных, вам необходимо сохранять свободу действий, чтобы иметь возможность идти тем путем, на который указывают данные. Сейчас они показывают, что Федрезерв находится лишь в начале пути в борьбе с высокой инфляцией".

По мнению Амоа, повышение ставки на 100 б.п. в июле будет правильным для ФРС.

Рынок фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ожидает, что американский ЦБ поднимет ее до 3,7% к январю 2023 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что "любое решение" в отношении ставки может быть принято на июльском заседании, учитывая ускорение инфляции. В то же время глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер дала понять, что пока не уверена в необходимости повышения ставки сразу на 100 б.п., несмотря на "абсолютно плохие" данные об инфляции.

"Нам не нужно принимать решение сегодня, выйдут еще другие данные, на которые я буду ориентироваться, чтобы принять решение", - сказала Местер в интервью агентству Bloomberg.

Экономист Morgan Stanley Джулиан Ричерс отмечает, что базовым сценарием банка остается повышение ставки Федрезервом на 0,75 б.п. в текущем месяце, поскольку долгосрочные инфляционные ожидания по-прежнему недалеки от целевого показателя ФРС в 2%. Тем не менее, риск усиления инфляционных ожиданий является достаточно серьезным, чтобы подтолкнуть руководство ФРС хотя бы к обсуждению более резкого, чем на 75 б.п., подъема ставки.