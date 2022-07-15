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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию о возможной утечке данных клиентов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор запросил у сервиса доставки СДЭК подробную информацию о предполагаемой утечке персональных данных клиентов, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса", - сообщил РКН в ответ на запрос агентства.

В ведомстве напомнили, что 14 июля 2022 года президент России подписал закон о дополнительных мерах по защите персональных данных российских граждан, в соответствии с которым оператор, допустивший утечку, в течение суток будет обязан уведомить об этом Роскомнадзор.

"Такая мера вступит в силу с 1 сентября 2022 года и позволит ведомству оперативно реагировать на незаконное распространение личных данных, минимизируя риски для граждан", - отметили в РКН.

Ранее телеграм-канал "Утечки информации", принадлежащий основателю и техническому директору компании по кибербезопасности DeviceLock DLP Ашоту Оганесяну, сообщил, что в свободном доступе появилась база с персональными данными клиентов и контрагентов логистического оператора СДЭК. Утверждается, в частности, что в базе почти 162 млн строк с персональными данными отправителей, более 30 млн строк с данными контрагентов и почти 25 млн строк с телефонами и идентификаторами отправителя/получателя.

Роскомнадзор СДЭК
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