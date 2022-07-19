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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Эксперты отметили резкий рост утечек персональных данных в РФ в первом полугодии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Эксперты по кибербезопасности отмечают резкий рост утечек персональных данных россиян после двухлетнего снижения, сообщила президент ГК InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская.

"Сейчас подсчитали количество утечек за первое полугодие. Мы увидели резкий рост утечек персональных данных в Российской Федерации - на 80 процентов", - сказала Касперская на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, до этого два года наблюдался тренд на снижение утечек персональных данных.

Наталья Касперская
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