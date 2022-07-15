В армянской "дочке" ВТБ сменится гендиректор

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор - председатель директората ВТБ (Армения) Иван Телегин с 18 июля покидает группу в связи с семейными обстоятельствами, сообщила пресс-служба банка.

Телегин возглавлял ВТБ (Армения) с февраля 2018 года.

Временно исполнять обязанности генерального директора дочернего банка будет директор департамента развития корпоративного бизнеса ВТБ (Армения) Ара Авагян. О дальнейших кадровых решениях банк объявит позднее.

"С 2018 года под руководством Ивана Телегина ВТБ удалось стать одним из самых сильных банков Армении, существенно нарастив долю своего присутствия в ключевых сегментах финансового рынка. За эти годы в банке была сформирована профессиональная команда, которой удалось реализовать стратегические инициативы группы ВТБ и достичь рекордных показателей по прибыли", - отметил через пресс-службу зампред правления ВТБ Денис Бортников.

"ВТБ намерен продолжить свое участие в ключевых госпрограммах, а также запусках инновационных решений для развития всего финансового рынка страны, в том числе - в области цифрового бизнеса", - говорится в сообщении.

ВТБ планирует сохранить присутствие на банковских рынках Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая и Индии, сообщил в июне "Интерфаксу" глава ВТБ Андрей Костин.