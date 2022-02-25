ВТБ сообщил о работе по продаже дочерних активов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ, подпавший под санкции США и Великобритании, ведет работу по выводу за периметр группы компаний, где у банка контрольная или мажоритарная доля, заявил журналистам финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

"У нас есть период до 25 мая 2022 года по операциям с капиталом, то есть мы сможем до этой даты проводить операции по изменению мажоритарного владельца или не мажоритарного владельца в компаниях, где мы имеем контрольную или мажоритарную долю. Поэтому можно ждать каких-то операций от нас", - сказал он.

"Пока у меня нет никаких подробностей, кто будет первым, кто вторым, как это будет организовано. Все же это связано с поиском новых владельцев и согласованием с центральными регуляторами для продажи долей, например, зарубежных дочерних банков. Без согласования с регулятором это сделать невозможно. Какая-то работа ведется, но пока не могу сообщить деталей", - заявил финдиректор.

О первых шагах банк объявил в четверг. Он сообщил, что продал 46,29% акций в кипрском RCB Bank другим его акционерам. ВТБ также сократил ниже контроля долю в Почта банке, продав две акции новому предправления кредитной организации Александру Пахомову. Наконец, пакет акций футбольного "Динамо" ВТБ передал - уже не в первый раз - одноименному физкультурно-спортивному обществу.

"Мы понимаем, что имея внутри команды футбольного клуба "Динамо" немецких тренеров, иностранный штаб, игроков, которые по контракту должны получать денежные средства в валюте, мы не смогли бы транзакционно апеллировать валютными расчетами в футбольном клубе "Динамо", если бы там сохранялся принцип 50+1 акция", - пояснил Пьянов.

ВТБ, в отличие от Сбербанка, попал в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании замораживаются. На данный момент это самый сильный санкционный удар по российскому финансовому сектору за всю историю рестрикций, начиная с 2014 года.

"У нас есть еще блокирующие санкции Великобритании, которые, к сожалению, не имеют каких-либо оговорок для завершения операций. Мы сейчас изучаем, что это означает для нашего банка VTB Capital PLC с банковской лицензией в Лондоне", - указал Пьянов.

ВТБ включает свыше 20 кредитных и финансовых компаний, активы группы на начало 2022 года составляли 20,9 трлн рублей. Банки группы работают в Белоруссии, Азербайджане, Армении, Казахстане, Грузии. У группы также есть дочерний банк во Франкфурте (VTB Europe) и подразделение в Лондоне (VTB Capital Plc). Кроме того, ВТБ владеет 50-процентной долей в совместном российско-вьетнамском банке ВРБ, 50,1% в ангольском Banco VTB Africa, а также 19% в катарском CQUR Bank.