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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

МТС банк отложил сбор заявок на бонды серии 001P-02 из-за ситуации на рынке

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - МТС банк перенес сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей, сославшись на рыночную конъюнктуру, новая дата будет объявлена в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как сообщалось, МТС банк снизил ориентир ставки 1-го купона бондов до 10,3% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 10,71% годовых.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны и ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС" ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

Организаторами выступят БК "Регион", Газпромбанк и Московский кредитный банк. Техразмещение запланировано на 21 июля.

Сейчас в обращении находятся два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд руб. и выпуск биржевых бондов на 5 млрд руб.

МТС банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

МТС банк МТС Газпромбанк МКБ БК Регион
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