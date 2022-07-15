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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Lufthansa нарастила квартальную выручку более чем вдвое

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG во втором кварталн 2022 года получила положительную прибыль до вычета налоговых и процентных выплат и нарастила выручку более чем вдвое, говорится в предварительном финансовом отчете авиакомпании.

Она зафиксировала EBIT в диапазоне 350-400 млн евро. Во втором квартале предыдущего года Lufthansa получила отрицательную EBIT в размере 827 млн евро.

Выход показателя на прибыльный уровень был обеспечен за счет роста сегмента грузовых авиаперевозок. Показатели пассажироперевозок начали улучшаться, но по-прежнему остаются на негативном уровне, отметила компания.

Квартальная выручка выросла до 8,5 млрд евро с 3,2 млрд евро годом ранее.

Скорректированный показатель свободного денежного потока составил около 2 млрд евро по сравнению с 382 млн евро в прошлом году. Чистый долг авиаперевозчика, как ожидается, сократится на 2 млрд евро.

Lufthansa опубликует окончательную отчетность 4 августа.

Котировки акций авиакомпании растут на 6,3% в ходе торгов в Германии в пятницу.

Lufthansa Германия
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