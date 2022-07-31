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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Пилоты Lufthansa готовы к забастовке с требованием повышения зарплат

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Практически все пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa, состоящие в профсоюзе, заявили о готовности выйти на забастовку с требованием повышения зарплат, передает в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на заявление профсоюза.

Профсоюз Vereinigung Cockpit призывает компанию к повышению заработной платы пилотам на 5,5% в этом году, а также к автоматической индексации в следующем в соответствии с инфляцией в стране. Профсоюз провел шесть раундов переговоров с компанией, однако ее представители пока не сделали никакого встречного предложения.

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В связи с этим в профсоюзе заявили, что 98% пилотов в ходе голосования поддержали проведение забастовки.

На минувшей неделе однодневную забастовку провел профсоюз сотрудников логистического, технического и грузового подразделений авиакомпании Lufthansa. Из-за нее были отменены более 1 тыс. рейсов, нарушены планы около 134 тыс. пассажиров.

Германия Lufthansa
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