Brent подорожала до $101,4 за баррель

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в пятницу, восстанавливаясь после падения до апрельских минимумов в ожидании визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.

К 18:13 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,31 (2,33%) - до $101,41 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,40 (2,51%) - до $98,18 за баррель.

Внимание участников нефтяного рынка направлено на визит Байдена в Саудовскую Аравию. Он уже туда прибыл и, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Аналитики полагают, что Байден попробует убедить ближневосточные страны в необходимости увеличения нефтедобычи.

The New York Times сообщила со ссылкой на бывшего американского дипломата Мартина Индика, что есть большие ожидания относительно того, что Саудовская Аравия повысит добычу примерно на 750 тысяч баррелей в сутки, а ОАЭ - на 500 тысяч б/с, то есть в общей сложности на 1,25 млн б/с.

"Мы считаем, что любые повышения поставок со стороны королевства (Саудовской Аравии - ИФ) и других ближневосточных стран будут постепенными и менее существенными, чем 1,25 млн б/с, о которых писала накануне New York Times", - написала в этой связи глава отдела глобальной сырьевой стратегии в RBC Capital Markets Хелима Крофт.