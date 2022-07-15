Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:18

Нефть подорожала после снижения до минимумов за три месяца

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу.

Аналитики TD Securities полагают, что это может быть технической корректировкой после того, как днем ранее котировки упали до минимумов за последние три месяца.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени подорожали на $0,85 (на 0,9%) - до $99,95 за баррель. В четверг их цена опустилась на $0,47 (на 0,5%) и составила на закрытие $99,1 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром повышаются на $0,48 (на 0,5%) - до $96,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,52 (на 0,5%), завершив день на отметке $95,78 за баррель.

С начала текущей недели цена WTI упала примерно на 9%, Brent - на 7%, отмечает MarketWatch.

"Опасения относительно неустойчивого спроса начинают преобладать над опасениями по поводу поставок, и это оказывает давление на рынки фьючерсов на энергоносители на этой неделе", - полагает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Фьючерсы на нефть "дешевеют, поскольку приходит осознание того, что США, вероятно, уже находятся в рецессии", заявил старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент.

Brent WTI США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин США временно разрешил операции с бывшей структурой "Газпрома" в ФРГ

Moody's сочло дефолтом выплату внешдолга Белоруссии в нацвалюте

Ритейлеры стали экономить на упаковке для собственных товаров

Порог контроля за финансовыми сделками повышен с 600 тысяч до миллиона рублей

Цена Brent на торгах опускалась ниже $95 за баррель

УГМК хочет инициировать банкротство российских "дочек" Petropavlovsk

Курс евро упал ниже $1 впервые за 20 лет

Курс евро упал ниже $1 впервые за 20 лет

Комитет Госдумы одобрил законопроект о едином операторе рекламных конструкций

ЕС в течение недели огласит и одобрит новый пакет санкций против России

Кремль оставил за правительством право вводить спецмеры в экономике ради СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });