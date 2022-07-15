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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Отельерам Крыма пообещали гранты на обустройство подогреваемых бассейнов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Отельеры Крыма, которые хотят организовать круглогодичное пребывание постояльцев, могут претендовать на грант для строительства и организации подогреваемых бассейнов, сообщил в эфире "Радио Крым" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Создание круглогодичной инфраструктуры он назвал одной из главных задач властей.

"И на это направлены совместные усилия министерства курортов и туризма и Ростуризма, они поддержаны, безусловно, главой республики. Это касается грантовой поддержки. Например, гранты на строительство теплых бассейнов - это отдельное ноу-хау", - сказал он.

По словам Волченко, в бассейнах, где вода нагревается солнцем, можно купаться до сентября. Продлить сезон поможет грант - порядка 70% финансирования со стороны государства на обустройство подогрева.

По словам министра, конкуренция - это самый правильный "эволюционный путь развития, снижения стоимости и улучшения качества". Он также напомнил, что в ближайшие годы в Крыму планируется увеличить число качественных гостиниц, прежде всего, в сегменте 3-4 звезды.

Крым Вадим Волченко
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