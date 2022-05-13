Турбизнес Крыма попросил власти РФ принять меры для поддержки курортного сезона

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Региональное отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) и "Туристический альянс Крыма" обратились в правительства полуострова и России с просьбой принять экстренные меры для поддержки курортного сезона, так как транспортные проблемы привели к падению спроса, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

"Минтуризма Крыма сообщило о росте турпотока на полуостров в майские праздники на 10% по сравнению с 2019 годом. Однако представители туристической общественности не понимают, откуда мог взяться такой рост при закрытом аэропорте. В связи с отсутствием авиасообщения и дефицитом мест на железнодорожном транспорте отели столкнулись с большим падением загрузки, в среднем на майские праздники она составляла 20-30%, а высокой была лишь у единичных объектов", - рассказала она.

Тюрина напомнила, что в Крым ходят два поезда в день, и это не может компенсировать 60-70 ежедневных авиарейсов.

"Крым практически потерял организованного туриста. Чартерные цепочки, выстроенные туроператорами в последние годы, позволяли компоновать пакетные туры из всех регионов по доступным ценам и давать действительно большой въездной поток. Этот сегмент исчез. По данным крупных федеральных туроператоров, загрузка Крыма по сравнению с прошлым годом упала на 50%, а бронирования на лето также гораздо ниже, чем год назад. При этом отказы от уже забронированных туров продолжаются, так как туристы получают от авиакомпаний сообщения об отмене рейсов, на которые они купили билеты", - подчеркнула Тюрина.

Она добавила, что, по информации Крымского отделения РСТ, продажи отелей на лето упали в пять раз: в прошлом году в это время гостиницы на июнь были забронированы на 80%, а на июль-август на 90%. Сейчас бронирования на июнь не превышают 10-20%, а на июль-август - 20-30%. Тюрина также сообщила, что отели региона начали снижать цены и сокращать персонал. Не набирают объекты и дополнительный штат на высокий сезон, так как не уверены, что он потребуется.

"Среди мер, которые просят предпринять власти представители туристической общественности, - возобновление программы кэшбэка для Крыма и Севастополя, увеличение числа поездов из регионов, финансовая поддержка предприятий малого и среднего бизнеса", - сообщила представитель РСТ.

Как отметила Тюрина, в туркомпаниях надеются, что в разгар сезона туристы начнут бронировать поездки в последний момент, что позволит отчасти компенсировать падение продаж и аннуляции туров в апреле-мае. Туроператоры рассчитывают на большой отложенный спрос, который образовался на российском рынке.

Как сообщалось, обычно в летний сезон до 60% туристов добирались в Крым на своих автомобилях. В этом году, как ожидается, их доля может вырасти до 80%. По данным Минтранса, объем продаж билетов на поезда в Крым на майские праздники вырос на 63% по сравнению с прошлым годом.

Росавиация 12 мая в 13-й раз продлила действующий с начала спецоперации на Украине запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 19 мая. Среди закрытых - аэропорты курортов Анапа, Геленджик и Симферополя.