"Россети" присоединят к "дочерней" для нее ФСК

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ПАО "ФСК ЕЭС" присоединит к себе материнскую компанию - ПАО "Россети", сообщили обе структуры.

"О реорганизации публичного акционерного общества "Российские сети" в форме присоединения к публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", - говорится в сообщении "Россетей".

Помимо "Россетей", к ФСК присоединят "Дальневосточную энергетическую управляющую компанию - ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети", говорится в сообщении ФСК.

Как следует из сущфакта, планируется допэмиссия акций управляющей магистральными сетями компании (ФСК - ИФ). При этом во главе реорганизованного холдинга останется гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин. Сейчас управляющей организацией для ФСК являются сами "Россети".

Цена выкупа у не согласных с реорганизацией "Россетей" составит 0,6058 руб. за обыкновенную акцию и 1,273 руб. за "преф". Цена выкупа акций ФСК определена на уровне 9,04 коп.

Внеочередное собрание акционеров ФСК по этому вопросу состоится 14 сентября (дата закрытия реестра - 17 августа), "Россетей" - 16 сентября (реестр закроется 19 августа).

Незадолго до объявления о присоединении "Россетей" к ФСК, которое стало неожиданным для рынка (слухи о новых акционерных конструкциях в сетевом комплексе ходили много лет, но в последнее время не были активными) глава холдинговой компании Рюмин встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. В открытой части беседы речь про корпоративные взаимоотношения не шла.

"Россети" пока не ответили на запрос "Интерфакса".

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V.

"Кубанские магистральные сети" и "Томские магистральные сети" являются "дочерними" для ФСК структурами. В первой компании ФСК принадлежит 100% капитала, во второй - 90,48%.

Что касается "ДВЭУК-ЕНЭС", то сейчас единственным акционером этой структуры является Росимущество. В прошлом активы ДВЭУК были поделены между ФСК и "РусГидро", сама ДВЭУК была разделена на две компании - "ДВЭУК-ЕНЭС" и "ДВЭУК-ГенерацияСети". В начале июля акционеры ПАО "РусГидро" одобрили решение о допэмиссии 10 млрд обыкновенных акций в пользу РФ на общую сумму 10 млрд руб. для получения "ДВЭУК-ГенерацияСети" и "Сахалинской энергетической компании".