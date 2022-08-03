Совет директоров ФСК одобрил допэмиссию для присоединения к "Россетям"

Доля государства в объединенной компании составит не менее 75% плюс 1 акция

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" рекомендовал внеочередному собранию акционеров увеличить акционерный капитал компании на 1,75 трлн обыкновенных акций номиналом 50 копеек каждая, сообщила компания.

Общая сумма допэмиссии составит 874,4 млрд рублей, следует из раскрытия "ФСК ЕЭС".

Допэмиссия будет проведена в рамках сделки по присоединению к "ФСК ЕЭС" ПАО "Россети", АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

Допэмиссия будет размещена путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Россети", обыкновенных акций АО "ДВЭУК-ЕНЭС", привилегированных акций типа А ОАО "Томские магистральные сети" в дополнительные обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС".

В отдельном сообщении "Россетей" отмечается, что существенным условием реорганизации является формирование прямой доли участия государства в уставном капитале объединенной компании на уровне не менее 75% плюс 1 акция, которая будет достигнута, в том числе, за счет погашения части акций "ФСК ЕЭС", принадлежащих "Россетям".

Оставшиеся непогашенные акции "ФСК ЕЭС", принадлежавшие "Россетям", сформируют казначейский пакет акций на балансе объединенной компании в размере около 5% от уставного капитала, сообщили в "Россетях".

Совет директоров "ФСК ЕЭС" также определил коэффициенты конвертации указанных акций. В частности, в одну обыкновенную акцию "ФСК ЕЭС" номиналом 50 копеек конвертируется 0,09040 / 0,60580 обыкновенной и 0,09040 / 1,27300 привилегированной акций ПАО "Россети".

Расчет коэффициентов конвертации производился на основе средневзвешенной рыночной (биржевой) стоимости акций "ФСК ЕЭС" и "Россетей" за 1 месяц до принятия советами директоров решений о созыве ВОСА по вопросам реорганизации.

О том, что ФСК присоединит к себе материнскую ПАО "Россети", а также ряд других электросетевых активов, стало известно в середине июля. Во главе реорганизованного холдинга останется гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин. Сейчас управляющей организацией для ФСК являются сами "Россети".

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети России. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V. На "Московской бирже" находятся в обращении 1,27 трлн акций ПАО "ФСК ЕЭС" номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

Внеочередное собрание акционеров ФСК по вопросу реорганизации состоится 14 сентября (дата закрытия реестра - 17 августа), "Россетей" - 16 сентября (реестр закроется 19 августа). Цена выкупа у несогласных с реорганизацией "Россетей" составит 0,6058 рубля за обыкновенную акцию и 1,273 рубля за "преф". Цена выкупа акций ФСК определена на уровне 9,04 коп.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

"Кубанские магистральные сети" и "Томские магистральные сети" являются "дочерними" для ФСК структурами. В первой компании ФСК принадлежит 100% капитала, во второй - 90,48%.

Что касается "ДВЭУК-ЕНЭС", то сейчас единственным акционером этой структуры является Росимущество. В прошлом активы "ДВЭУК" были поделены между ФСК и "РусГидро", сама "ДВЭУК" была разделена на две компании - "ДВЭУК-ЕНЭС" и "ДВЭУК-ГенерацияСети". В начале июля акционеры ПАО "РусГидро" одобрили решение о допэмиссии 10 млрд обыкновенных акций в пользу РФ на общую сумму 10 млрд рублей для получения "ДВЭУК-ГенерацияСети" и "Сахалинской энергетической компании".