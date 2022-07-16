"Газпром" ждет от Siemens документов по возврату турбины "Северного потока" в Россию

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" официально обратился к компании Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" - отправной КС морского газопровода "Северный поток".

В заявлении российской компании говорится: ""Газпром" 15 июля официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС "Портовая" - критически важного объекта для газопровода "Северный поток", и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей".

"Газпром" рассчитывает на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода "Северный поток" и обеспечение природным газом европейских потребителей", - отмечается в сообщении.

Сейчас "Северный поток" работает на 40% мощности. Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на КС "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей.

Ранее сообщалось о решении властей Канады разрешить вывоз со своей территории турбины для КС "Портовая". Также в СМИ были публикации, что и в дальнейшем на заводе в Канаде продолжится ремонт турбин с "Портовой".

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.