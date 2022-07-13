Канада разрешила ремонтировать на своем заводе другие турбины "Северного потока"

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Решение правительства Канады ремонтировать на своей территории турбины газопровода "Северный поток" охватывает двухлетний период и позволяет импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования, сообщает канадская газета The Globe and Mail.

Таким образом, решение распространяется не только на одну турбину, которая не вернулась в Россию с капитального ремонта на заводе в Монреале, но и на другие двигатели магистрали.

Еще пять двигателей могут быть отправлены в Siemens Canada в течение следующих двух лет для регулярного технического обслуживания. "Siemens Canada отправит турбинное оборудование в Германию, правительство которой затем передаст его России. Непрямой маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила свои санкции". - пишет The Globe and Mail.

При этом один из чиновников подчеркнул, что договоренность с Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение на снятие санкций в любое время, отмечает издание.

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.

Сейчас "Северный поток" работает на 40% мощности. Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на отправной компрессорной станции газопровода "Северный поток" – КС "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей.

Снижение поставок российского газа уже заставило крупнейшую энергокомпанию ФРГ Uniper обратиться за господдержкой. А химический концерн BASF из-за нехватки сырья находится на грани сокращения или закрытия части своих производств.