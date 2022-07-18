ANZ купит региональный банк Suncorp Bank за 4,9 млрд австралийских долларов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), входящий в четверку крупнейших банков Австралии, договорился о покупке регионального банка Suncorp Bank примерно за 4,9 млрд австралийских долларов ($3,3 млрд).

Сделка будет профинансирована за счет выпуска новых акций, благодаря которому ANZ планирует привлечь около 3,5 млрд австралийских долларов, а также имеющегося у банка капитала, сообщил пресс-служба ANZ.

Suncorp Bank, расположенный в австралийском штате Квинсленд, владеет портфелем ипотечных кредитов на сумму около 47 млрд австралийских долларов и депозитов в размере около 45 млрд австралийских долларов.

ANZ рассчитывает, что сделка позволит ускорить рост розничного и коммерческого сегментов банка, а также улучшить географическую сбалансированность бизнеса в Австралии.

С начала 2022 года капитализация ANZ уменьшилась на 21,3%.