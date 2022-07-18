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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:11

H&M начала сворачивать бизнес в России

В связи с этим компания зафиксирует расходы в $190 млн

H&M начала сворачивать бизнес в России
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Шведская H&M Group (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, начнет процесс сворачивания бизнеса в России в связи с "текущими операционными проблемами и непредсказуемостью будущего".

Компания приостановила продажи в России еще 2 марта.

"Проведя тщательную оценку, мы посчитали невозможным продолжение бизнеса в РФ в текущей ситуации", - говорится в пресс-релизе H&M.

Ритейлер намерен возобновить работу российских магазинов на ограниченный период, чтобы распродать остающиеся запасы товаров, сообщили в компании.

Расходы H&M в результате сворачивания российского бизнеса составят порядка 2 млрд шведских крон ($190 млн), что будет отражено в отчетности компании за третий квартал 2022 года.

"Сейчас мы сфокусированы на обеспечении ответственного сворачивания операций и наилучшей поддержке наших коллег в ближайшие месяцы", - говорится в пресс-релизе.

Акции H&M прибавляют в цене 2,1% на торгах в Стокгольме в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 27%.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

H&M Group H&M РФ
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