Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Что произошло за день: понедельник, 18 июля

Поручение Шойгу группировке "Восток", рост заболеваемости COVID-19, решение H&M о сворачивании бизнеса в России

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Шойгу поручил группировке "Восток" уничтожить ракетные и артиллерийские средства большой дальности ВСУ. Министр обороны РФ посетил группировку, командующий генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил ему о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач.

- Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30,2%. Рост показателя отмечается третью неделю подряд.

- H&M начала сворачивать бизнес в России. Ритейлер временно откроет магазины для распродажи запасов. Расходы H&M составят около $190 млн.

- В Думу внесены поправки о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В пояснительной записке говорится, что публичное одобрение и признание таких отношений "ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар". Сейчас закон запрещает пропаганду среди несовершеннолетних.

- Суд в России оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за не удаленную с YouTube недостоверную информацию о ходе спецоперации на Украине. Это 10% от годовой выручки компании в РФ.

- Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в СИЗО. Он был задержан в начале июля в рамках дела о торговле наркотиками. Как сообщили в МВД, тело Керефова нашли в одиночной камере 16 июля.

- "Милан" подписал новое соглашение с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Срок действия контракта с 40-летним шведом составит один сезон.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии

Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Мантуров будет координировать работу Росатома над оборонзаказом и в ракетно-космической отрасли

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Путин поддержал запрет зарубежного ПО на негосударственной информационной инфраструктуре

Путин отметил, что банки практически не кредитуют высокотехнологичные компании

В Думу внесены поправки о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Мау

Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Мау

Геннадий Гальперин покинет пост гендиректора "Росгосстраха"

Суд в РФ оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за не удаленную с YouTube информацию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });