Что произошло за день: понедельник, 18 июля

Поручение Шойгу группировке "Восток", рост заболеваемости COVID-19, решение H&M о сворачивании бизнеса в России

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Шойгу поручил группировке "Восток" уничтожить ракетные и артиллерийские средства большой дальности ВСУ. Министр обороны РФ посетил группировку, командующий генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил ему о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач.

- Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30,2%. Рост показателя отмечается третью неделю подряд.

- H&M начала сворачивать бизнес в России. Ритейлер временно откроет магазины для распродажи запасов. Расходы H&M составят около $190 млн.

- В Думу внесены поправки о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В пояснительной записке говорится, что публичное одобрение и признание таких отношений "ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар". Сейчас закон запрещает пропаганду среди несовершеннолетних.

- Суд в России оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за не удаленную с YouTube недостоверную информацию о ходе спецоперации на Украине. Это 10% от годовой выручки компании в РФ.

- Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в СИЗО. Он был задержан в начале июля в рамках дела о торговле наркотиками. Как сообщили в МВД, тело Керефова нашли в одиночной камере 16 июля.

- "Милан" подписал новое соглашение с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Срок действия контракта с 40-летним шведом составит один сезон.